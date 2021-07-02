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Son dakika spor haberi: Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan seyirci kararı! Yüzde 50 seyirci alınacak

Son dakika spor haberi: Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), önümüzdeki sezon tüm liglerde oynanacak maçlara salon kapasitesinin yüzde 50 oranında seyirci alınacağını açıkladı. Açıklamada ayrıca, loca ve saha içi koltuklara da yine %50 oranında seyirci alınabileceği belirtildi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2021 Cuma 21:24
Son dakika spor haberi: Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan seyirci kararı! Yüzde 50 seyirci alınacak

Türkiye Basketbol Federasyonu, önümüzdeki sezon oynanacak maçlara salon kapasitesinin yüzde 50 oranında seyirci alınacağını duyurdu. Federasyonun resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), 2021-2022 sezonunda tüm liglerde salon kapasitelerinin %50'si oranında seyirci alınmasına karar vermiştir. Loca ve saha içi koltuklara da yine %50 oranında seyirci alınabilecektir. Uygulama ile ilgili tüm detaylar, TBF Sağlık Kurulu'nun, T.C. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile yaptığı görüşmelerin ardından ayrıca kamuoyu ile paylaşılacaktır. Temennimiz, sezon başlayana kadar Covid 19 normalleşme süreciyle ilgili daha iyi şartların oluşması durumunda %100 seyirci kapasitesine dönmektir" ifadelerine yer verildi.

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