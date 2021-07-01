Atlanta eşitledi

NBA’de konferans finalleri sürüyor. Doğu’da Atlanta Hawks, Milwaukee Bucks’ı 110-88 mağlup ederek seride durumu 2-2’ye getirmeyi başardı. Hawks’ta Lou Williams 21, eski Fenerbahçeli Bodgan Bodganovic 20 sayıyla oynadı. Milwaukee yenilgi kadar süper yıldızı Antetekounmpo’nun sakatlığına da üzüldü. Ligin en değerli oyuncusu seçilen Yunan yıldızın bir sonraki karşılaşmada forma giyip giymeyeceği belirsiz. Sakatlığı ciddiyse serinin seyri Atlanta’ya doğru dönebilir.
NBA'de konferans finalleri sürüyor. Doğu'da Atlanta Hawks, Milwaukee Bucks'ı 110-88 mağlup ederek seride durumu 2-2'ye getirmeyi başardı. Hawks'ta Lou Williams 21, eski Fenerbahçeli Bodgan Bodganovic 20 sayıyla oynadı. Milwaukee yenilgi kadar süper yıldızı Antetekounmpo'nun sakatlığına da üzüldü. Ligin en değerli oyuncusu seçilen Yunan yıldızın bir sonraki karşılaşmada forma giyip giymeyeceği belirsiz. Sakatlığı ciddiyse serinin seyri Atlanta'ya doğru dönebilir.