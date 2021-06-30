Clippers pes etmedi

NBA’de Batı Konferansı finalinde Phoenix Suns’ı 116-102 yenen Los Angeles Clippers, ikinci maçını kazanarak durumu 3-2 yaptı. Clippers’ta Paul George 41 sayının yanı sıra 13 ribaunt ve 6 asist üretti. Reggie Jackson 23, Marcus Morris de 22 sayılık katkıda bulundu.
NBA'de Batı Konferansı finalinde Phoenix Suns'ı 116-102 yenen Los Angeles Clippers, ikinci maçını kazanarak durumu 3-2 yaptı. Clippers'ta Paul George 41 sayının yanı sıra 13 ribaunt ve 6 asist üretti. Reggie Jackson 23, Marcus Morris de 22 sayılık katkıda bulundu.