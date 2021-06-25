Adı Galatasaray ile anılan Kerem Tunçeri kimdir? Kaç yaşında? Başarıları ve hayatı...

Ünlü basketbolcu Kerem Tunçeri sosyal medyada gündeme geldi. Birçok kişi Tunçeri'nin hayatı hakkında araştırma yapmaya başladı.

KEREM TUNÇERİ KİMDİR?

Mehmet Kerem Tunçeri 14 Nisan 1979 İstanbul doğumludur. Eski Türk millî basketbolcudur. 1.91 boyunda 86 kg ağırlığındaki Tunçeri, Oyun kurucu ve gard pozisyonlarında oynamaktadır. Abisi Kemal Tunçeri de bir basketbolcudur.

Tunçeri profesyonel kariyerine 1997 yılında Galatasaray'da başladı. İlk iki sezonunda bekleneni pek veremese de üçüncü sezonunda iyi bir performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti. 1998-99 sezonunda Efes Pilsen ile oynanılan maçta tam 20 sayı kaydetti ve kariyer sayı rekorunu kırdı. Tunçeri 1998-99'de maç başına 8.5 sayı, 1.6 ribaunt, 2.5 asist ve 1999-20 sezonunda ise 28 dakika sürede 8.6 sayı, 1.3 ribaunt, 2.8 asist ortalamalarıyla oynadı. Tunçeri'nin 4 Aralık 1999 tarihinde oynanan Fenerbahçe maçında gösterdiği 19 sayılık performansıyla takımına maçı 59-53 kazandıran isim oldu ve bu onun bu sezonda gösterdiği en iyi performansıydı.

Sonraki sezon Efes Pilsen gibi hedefleri daha yüksek bir takıma transfer oldu. Kerem Tunçeri bundan sonraki sezonlarda bulunduğu takımlardaki derin kadro ve ona daha az sorumluluk verilmesiyle birçok otoriteye göre 1999'dan sonra kendini geliştiremedi. Toplam 3 kez TBL şampiyonluğu kazanma başarısı gösterdi.

Tunçeri, 2004-05 sezonunu maç başına 10.4 sayı, 3.5 ribaunt, 4.8 asist ortalamalarıyla geçirdikten sonra, 2005-06 sezonu başında ligin önemli takımlarından Beşiktaş Cola Turka'nın teklifini kabul ederek Beşiktaş'a transfer oldu.

2005-06 sezonunda Beşiktaş Cola Turka'da kariyerinin en parlak sezonlarından birisini geçirdi. 5-6 tane Avrupa çapında oyuncusu olan fakat rotasyonda kullanabileceği üst düzey başka oyuncusu olmayan takımın en büyük yıldızı oldu ve kendini tüm Avrupa'ya bir kez daha ispatladı. Sene ortasında Liga ACB'nin önemli takımları Tau Ceramica ve Barcelona'dan transfer teklifi aldı. Ancak Beşiktaş yönetimi Kerem Tunçeri'yi satmaya yanaşmadı. 2006-07 sezonu için İspanya'nın ve Avrupa'nın en önemli takımlarından Real Madrid ile anlaştı. Türk oyuncu Madrid'deki ikinci sezonunda takım içindeki etkinliğini daha fazla hissettirme şansı buldu. Sezon başında yakaladığı inanılmaz üçlük yüzdesi ve skorer kimliğiyle takımın daha önde gelen bir kozu olmaya başladı. İspanya Ligi'nde ve EuroLeague'de takımına birçok maçı kazandıran isim oldu. Hayal kırıklığıyla sona eren bu sezonun ardından 2008 yazında birçok İspanyol ve Türk kulübünden teklif almasına rağmen çok büyük yatırımlar yapan sansasyonel Rus kulübü Triumph Lyubertsy'i tercih etti ve 2 yıllık sözleşme yaptı. Çok kötü geçen bir sezon devresinden sonra Rus takımıyla olan sözleşmesini feshedip ayrıldı.

2008-09 sezonunun ikinci yarısından itibaren Efes Pilsen ile anlaştı. 2008-09 sezonunda ligde maç başına 4.6 sayı 1.1 ribaunt 3.8 Euroleague'de ise 4.2 sayı 2.2 asist ortalamalarıyla sezonu noktaladı ve sezonda takımıyla önceden kazandığı 3 şampiyonluğun yanında bir şampiyonluk daha ekleyerek, Efes'teki 4. TBL şampiyonluğunu kazandı. İlk iki sezonunda neredeyse hiç etkili olamayan Tunçeri üçüncü sezonundan itibaren yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. 19 Şubat 2011 tarihinde Pınar Karşıyaka'ya kaybettikleri maçta 22 sayı atma başarısı gösterdi. Türk oyuncu genelde vasat göründüğü sezonda zaman zaman gösterdiği performansıyla takımının TBL yarı finaline çıkmasında katkı sağlamıştır. Tunçeri 2010-11 sezonunda EuroLeague'de genelde iyi bir görüntü çizmiştir ve maç başına 9.1 sayı 3.5 asist ortalamalarıyla oynamıştır. Ligde ise 3000. sayı barajına ulaştığı sezonda 7.8 sayı 4.0 asist ortalamaları tutturarak sezonu noktalamıştır. 2011-12 de Euroleague'de kötü bir performans çizse de ligde maç başına 10.4 sayı ile iyi bir performans sergiledi. Tunçeri'nin normal sezonda ortaya koyduğu iyi performansın yanı sıra play-off'larda da iyi bir performans ortaya koyarak büyük bir beğeni kazandı ve takımıyla TBL finaline çıksa da finalde Beşiktaş Milangaz'a şampiyonluğu 4-2 ile kaybederek 2. oldular. Tunçeri 2012-13 sezonunun ardından kaptanlığını yaptığı ve 5 yıl formasını giydiği Anadolu Efes'ten ayrıldı.

2013-14 sezonu başlamadan önce TBL'de Ankara şehrini temsil eden Türk Telekom takımı ile anlaştı. 5 Ekim 2013 tarihinde Türkiye Kupası'nda Anadolu Efes ile oynanılan grup maçında attığı 18 sayıyla takımının uzatmada 101-96 maçı kazanmasında pay sahibi olan isimlerden biri oldu. 37 yaşındaki Kerem Tunçeri 2017 yılında Basketbol kariyerini noktaladı.