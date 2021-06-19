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Son dakika spor haberi: Sırplar duyurdu! Zeljko Obradovic ile anlaştı

Son dakika spor haberi: Bir dönem ülkemizde Fenerbahçe Beko'yu da çalıştıran efsane antrenör Zeljko Obradovic, ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Obradovic'in kısa süre içerisinde Sırp ekibiyle resmi sözleşme imzalayacağı belirtildi. İşte tüm detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2021 Cumartesi 18:54
Son dakika spor haberi: Sırplar duyurdu! Zeljko Obradovic Partizan ile anlaştı

2013-2020 yılları arasında Fenerbahçe Beko'yu çalıştıran ve 2017 yılında sarı-lacivertli takımla şampiyonluğu yaşayan Avrupa basketbolunun efsane koçlarından Zeljko Obradovic, geçtiğimiz sezon sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe Beko'dan ayrılmıştı.

Geride bıraktığımız sezon takım çalıştırmayan Obradovic, yeniden parkelere dönüyor. Sırp basını, 'ın 61 yaşındaki başantrenör ile 3 yıllık anlaşma sağladığını duyurdu.

Haberin detayında Zeljko Obradovic'in geniş bir bütçeyle çalışmayacağı kaydedilirken, Partizan Başkanı Ostoja Mijailovic ve sportif direktör Zoran Savic'in Obradovic ile birlikte eski görkemli günlerine dönmek için çalışmalara başlayacağı belirtildi.

Kurir Sport'un haberine göre; Zeljko Obradovic ile her konuda anlaşan Partizan, Sırp antrenörle önümüzdeki günlerde 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

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