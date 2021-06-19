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Son dakika spor haberi: 'de başantrenör 'nun sözleşmesi uzatıldı

Son dakika spor haberleri... 'in basketbol takımını çalıştıran başantrenör 'nun sözleşmesinin iki yıl uzatıldığı açıklandı. Laso, eflatun-beyazlı ekipte 2011'den bu yana görev alıyordu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2021 Cumartesi 07:23
Son dakika spor haberi: Real Madrid'de başantrenör Pablo Laso'nun sözleşmesi uzatıldı

'nın Basketbol Takımı'nda başantrenör 'nun sözleşmesi iki yıl uzatıldı. , İspanyol çalıştırıcı Laso ile 2022-23 sezonu sonuna kadar anlaşma sağlandığını duyurdu.

Eflatun-beyazlıların başında 2011'den bu yana görev yapan 53 yaşındaki Laso, takımıyla 2 (2015, 2018), 5 lig (2013, 2015, 2016, 2018, 2019), 6 (2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2020), 6 (2012, 2013, 2014, 2018, 2019, 2020) ve bir (2015) şampiyonluğu yaşadı.

Laso ayrıca, Real Madrid'i çalıştırdığı dönemde iki kez Avrupa Ligi'nde yılın en iyi başantrenörü (2015, 2018) seçildi.


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