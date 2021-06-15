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Son dakika spor haberi: İspanya basketbol liginin şampiyonu

Son dakika spor haberi: . Basketbol Ligi'nde 2020-2021 sezonunun şampiyonu, play-off final serisinde karşısında iki maçta galip gelen oldu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2021 Çarşamba 01:48
Son dakika spor haberi: İspanya basketbol liginin şampiyonu Barcelona

, deplasmandaki ilk maçı kazanmasının ardından bu akşam sahasında oynadığı final serisinin ikinci maçında 'i 92-73 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Barcelona Başantenörü , karşılaşmanın ardından televizyonuna yaptığı açıklamada, "Bu sezon çok zorlu dönemler geçirdik. 4 turnuvada final maçı oynadık ve bunun ikisini kazandık. Bundan gurur duymalıyız. Şimdi, dinlenmek ve şampiyonluğun tadını çıkarmak gerekiyor." dedi.

Katalan takımı, 'nun yerine 1983 yılından bu yana (ACB) tarafından organize edilen . liginde 19'uncu şampiyonluğunu ilan etti.

Son olarak 2013-2014 sezonunda şampiyon olan Barcelona, 7 yıl aradan sonra bu kupayı bir kez daha müzesine götürdü.

, THY Ligi'nde bu sezon 30 Mayıs'ta oynanan final maçında Barcelona'yı 86-81 yenerek, Avrupa'nın en büyük kupasını kazanmıştı.

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