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Basketbol Takımı 'i transfer etti

ekiplerinden , ilk transferini yaparak Tekfen forması giyen 'i kadrosuna kattı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2021 Cumartesi 13:15
Türk Telekom Basketbol Takımı Berk Demir'i transfer etti

ekiplerinden , ilk transferini yaparak Tekfen forması giyen 'i kadrosuna kattı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre mavi-beyazlı takım, geçen sezon 7,26 sayı, 4,19 ribaunt istatistikleriyle oynayan 2.04 metre boyundaki milli oyuncuyu transfer etti.

pozisyonunda oynayan Berk Demir, kariyerine 'in pilot takımı 'de başladı.

İlk sezonunda 3,2 sayı ve 1,5 ribaunt ortalamaları yakalayan milli oyuncu, Pertevniyal'de gösterdiği performans ile 2016 yılında Anadolu Efes'in yolunu tuttu.

Berk Demir, 2018 yılı itibarıyla ile sözleşme imzaladı. Darüşşafaka'da 3 sezon oynayan Berk Demir, 2020-2021 sezonunda ING Basketbol Süper Ligi'nde 31 maça çıktı.

Geçen sezon 7,26 sayı, 4,19 ribaunt ve 1,13 asistlik performans sergileyen tecrübeli forvet, Darüşşafaka Tekfen formasıyla 'nde 6 maçta 7,8 sayı, 3,8 ribaunt ve 0,7 asist ortalamalarıyla mücadele etti.


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