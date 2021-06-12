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Şanlı 'da

Rüya gibi bir sezon geçiren Şanlı'dan ilginç hamle... ile ile birlikte lig şampiyonluğunu da kazanan 29 yaşındaki pivot kariyerini 'da sürdürecek.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2021 Cumartesi 06:50
Sertaç Şanlı Barça'da
Rüya gibi bir sezon geçiren Şanlı'dan ilginç hamle... ile ile birlikte lig şampiyonluğunu da kazanan 29 yaşındaki pivot kariyerini 'da sürdürecek. 2.13 boyundaki yıldızın devinden güçlü bir teklif aldığı ve ile 2 yıllığına prensip anlaşmasına vardığı kaydedildi. Sertaç, 'nın en çok kazanan Türk basketbolcusu olacak. Bu gelişme Anadolu Efes koçu 'ı şaşırttı. Ataman, "Kimi oyuncu alır, kimi kupa alır. Barcelona sezon içinde de 'u transfer etmişti ama biz şampiyon olduk. Sertaç şampiyon takım yerine ikinci takımı tercih ettiyse, bu onun kararı. Bize de hayırlı olsun demek düşer" sözleriyle iğneleyici bir açıklamada bulundu.
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