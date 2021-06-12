Sertaç Şanlı Barça'da

Rüyagibi bir sezon geçiren Sertaç Şanlı'dan ilginç hamle... Anadolu Efes ile THY Euroleague ile birlikte lig şampiyonluğunu da kazanan 29 yaşındaki pivot kariyerini Barcelona'da sürdürecek. 2.13 boyundaki yıldızın Katalan devinden güçlü bir teklif aldığı ve Barça ile 2 yıllığına prensip anlaşmasına vardığı kaydedildi. Sertaç, Avrupa'nın en çok kazanan Türk basketbolcusu olacak. Bu gelişme Anadolu Efes koçu Ergin Ataman'ı şaşırttı. Ataman, "Kimi oyuncu alır, kimi kupa alır. Barcelona sezon içinde de Pau Gasol'u transfer etmişti ama biz şampiyon olduk. Sertaç şampiyon takım yerine ikinci takımı tercih ettiyse, bu onun kararı. Bize de hayırlı olsun demek düşer" sözleriyle iğneleyici bir açıklamada bulundu.