Haberler Basketbol Hidayet Türkoğlu A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın antrenmanını takip etti

'nın antrenmanını takip etti

(TBF) Başkanı , 'nde mücadele edecek olan 'nın antrenmanını izledi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2021 Cumartesi 15:01
Hidayet Türkoğlu A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın antrenmanını takip etti

(TBF) Başkanı , 'nde mücadele edecek 'ın antrenmanını izledi.

TBF'den yapılan açıklamaya göre, 'nda başantrenör yönetiminde gerçekleştirilen ve yaklaşık iki saat süren çalışmayı takip eden Türkoğlu, oyuncuların yanı sıra teknik ve idari kadroyla bir araya geldi.

Ay-yıldızlı ekip, eleme grubundaki ilk maçında 30 Haziran Çarşamba günü , ikinci ve son maçında ise 1 Temmuz Perşembe günü ile karşılaşacak.



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