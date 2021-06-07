Potada 3. randevu

ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 3. maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes’i konuk ediyor. Ülker Spor Salonu’ndaki karşılaşma, 19.30’da başlayacak ve TRT Spor’dan yayımlanacak. 3 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı final serisinde Anadolu Efes’in 2-0 üstünlüğü bulunuyor. Lacivert-beyazlılar kazanırsa şampiyon.
ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 3. maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i konuk ediyor. Ülker Spor Salonu'ndaki karşılaşma, 19.30'da başlayacak ve TRT Spor'dan yayımlanacak. 3 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı final serisinde Anadolu Efes'in 2-0 üstünlüğü bulunuyor. Lacivert-beyazlılar kazanırsa şampiyon.