Fenerbahçe Beko Anadolu Efes | CANLI

ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde heyecan sürüyor. Serinin 3. maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i konuk ediyor. Kritik mücadele Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanıyor. İlk 2 maçı kazanan lacivert-beyazlılar, bu maçtan da galibiyetle ayrılarak şampiyonluğa ulaşmayı amaçlıyor. Sarı-lacivertliler ise evindeki müsabakayı kazanıp iddiasını sürdürmek istiyor. Zorlu karşılaşmanın canlı skor takibi fotomac.com.tr'de...



2. PERİYOT SONUCU | CANLI SKOR

Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes: 32-44



İLK PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes: 25-21



FENERBAHÇE - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes'in kozlarını paylaştığı ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 3. maçı 19.30'da başladı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.