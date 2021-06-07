Haberler Basketbol Fenerbahçe Beko Anadolu Efes | CANLI

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ile , ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 3. maçında karşı karşıya geliyor. 'nda oynanan mücadele iki takım için de büyük önem taşıyor. Seride 2-0 önde olan lacivert-beyazlılar, maçı kazanıp şampiyonluğa ulaşmak istiyor. Beko ise evindeki mücadeleden galibiyetle ayrılarak iddiasını sürdürmek istiyor. Zorlu müsabakanın canlı skor takibi fotomac.com.tr'de...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2021 Pazartesi 19:26 Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2021 Pazartesi 20:13
Fenerbahçe Beko Anadolu Efes | CANLI

ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde heyecan sürüyor. Serinin 3. maçında , 'i konuk ediyor. Kritik mücadele 'nda oynanıyor. İlk 2 maçı kazanan lacivert-beyazlılar, bu maçtan da galibiyetle ayrılarak şampiyonluğa ulaşmayı amaçlıyor. Sarı-lacivertliler ise evindeki müsabakayı kazanıp iddiasını sürdürmek istiyor. Zorlu karşılaşmanın canlı skor takibi fotomac.com.tr'de...

2. PERİYOT SONUCU | CANLI SKOR
Beko-Anadolu Efes: 32-44

İLK PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes: 25-21


FENERBAHÇE - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes'in kozlarını paylaştığı ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 3. maçı 19.30'da başladı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadele 'dan canlı yayınlanıyor.

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