Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ING Basketbol Süper Ligi'nde final heyecanı devam ediyor. Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'nun karşı karşıya geleceği Play-Off final serisinde ikinci maç oynanacak.
ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı 5 Haziran Cumartesi günü saat 19:30'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.
FİNAL YOLU
ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu lider bitiren Anadolu Efes, play-off çeyrek finalinde Empera Halı Gaziantep'i, yarı finalde de Beşiktaş Icrypex'i eleyerek finale yükseldi.
Fenerbahçe Beko ise play-off çeyrek final serisinde Darüşşafaka Tekfen'i eledikten sonra yarı finalde Pınar Karşıyaka'yı geçerek adını finale yazdırdı.