Haberler Basketbol Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye ING Basketbol Süper Ligi Play-off final serisinde heyecan devam ediyor. Anadolu Efes sahasında Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Maçın yayın saati ve kanalı basketbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2021 Cumartesi 14:16
Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ING Basketbol Süper Ligi'nde final heyecanı devam ediyor. Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'nun karşı karşıya geleceği Play-Off final serisinde ikinci maç oynanacak.

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı 5 Haziran Cumartesi günü saat 19:30'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

FİNAL YOLU

ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu lider bitiren Anadolu Efes, play-off çeyrek finalinde Empera Halı Gaziantep'i, yarı finalde de Beşiktaş Icrypex'i eleyerek finale yükseldi.

Fenerbahçe Beko ise play-off çeyrek final serisinde Darüşşafaka Tekfen'i eledikten sonra yarı finalde Pınar Karşıyaka'yı geçerek adını finale yazdırdı.

SON DAKİKA