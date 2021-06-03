Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı CANLI

ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko play-off final serisinin ilk maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda kozlarını paylaşıyor. Zorlu mücadelenin canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz.
ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO: 8-10 (1.PERİYOT OYNANIYOR)
Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı seride 2. maç 5 Haziran Cumartesi günü 19.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda, 3. karşılaşma ise 7 Haziran Pazartesi günü 19.30'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.
ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı saat 17:00'de başladı ve Tivibuspor 2 ile TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.
FİNAL YOLU
ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu lider bitiren Anadolu Efes, play-off çeyrek finalinde Empera Halı Gaziantep'i, yarı finalde de Beşiktaş Icrypex'i eleyerek finale yükseldi.
Fenerbahçe Beko ise play-off çeyrek final serisinde Darüşşafaka Tekfen'i eledikten sonra yarı finalde Pınar Karşıyaka'yı geçerek adını finale yazdırdı.