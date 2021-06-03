Haberler Basketbol Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı CANLI

- Beko maçı CANLI

play-off finalinde heyecan başladı. ile Beko, dev serinin ilk maçında 'nda karşı karşıya geliyor. 'de şampiyon olan Anadolu Efes, saha avantajını kaybetmemek için ezeli rakibini mağlup etmek istiyor. Fenerbahçe ise deplasmanda kazanarak iç saha avantajını yakalama peşinde... Anadolu Efes - maçının canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2021 Perşembe 17:00 Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2021 Perşembe 17:04
Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı CANLI

'nde ile Beko play-off final serisinin ilk maçında 'nda kozlarını paylaşıyor. Zorlu mücadelenin canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz.

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO: 8-10 (1.PERİYOT OYNANIYOR)

Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı seride 2. maç 5 Haziran Cumartesi günü 19.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda, 3. karşılaşma ise 7 Haziran Pazartesi günü 19.30'da 'nda oynanacak.

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes - maçı saat 17:00'de başladı ve ile ekranlarından canlı yayınlanıyor.

FİNAL YOLU

ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu lider bitiren Anadolu Efes, play-off çeyrek finalinde 'i, yarı finalde de 'i eleyerek finale yükseldi.

Fenerbahçe Beko ise play-off çeyrek final serisinde 'i eledikten sonra yarı finalde 'yı geçerek adını finale yazdırdı.

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