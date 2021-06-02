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- Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | play-off final serisi

'nde ile Beko'nun karşı karşıya geleceği play-off final serisinde heyecan başlıyor. Türk basketbolunun iki lokomotifi, final serisinin ilk maçında 3 Haziran Perşembe günü 'nda kozlarını paylaşacak. 'de şampiyon olarak tarih yazan Anadolu Efes, saha avantajını kaybetmemek için ezeli rakibini mağlup etmek istiyor. Fenerbahçe ise deplasmanda kazanarak seriye avantajlı başlamanın hesaplarını yapıyor. Peki, Anadolu Efes - maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçıyle ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2021 Çarşamba 10:58 Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2021 Çarşamba 11:01
Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi

'nde final heyecanı başlıyor. Bir tarafta 'de şampiyon olarak tarih yazan , diğer tarafta son 4 sezonun 3'ünde mutlu sona ulaşan Beko... Türk basketbolunun iki lokomotifini karşı karşıya getirecek final serisi 3 Haziran Perşembe günü start alacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu lider bitiren Anadolu Efes, play-off çeyrek finalinde 'i, yarı finalde de 'i eleyerek finale yükseldi.

ise play-off çeyrek final serisinde 'i eledikten sonra yarı finalde 'yı geçerek adını finale yazdırdı.

Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı seride, ikinci karşılaşma 5 Haziran Cumartesi günü yine 'nda yapılacak.

ANADOLU EFES - F.BAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak olan final serisinin ilk karşılaşması 3 Haziran Perşembe günü saat 17.00'de başlayacak. Zorlu mücadele ve ekranlarından canlı yayınlanacak.

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