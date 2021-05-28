Sahne senin Efes

THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final heyecanı, Almanya'nın Köln kentinde başlıyor. Anadolu Efes, 19.00'da başlayacak mücadelede son şampiyon CSKA Moskova ile karşılaşacak. Günün diğer maçınoa ise 22.00'de Barcelona ile Armani Milan kozlarını paylaşacak. Maçlarını kazanan takımlar, finale yükselecek. Sahadan mağlup ayrılan ekipler ise üçüncülük müsabakasında karşılaşacak. Final ve üçüncülük maçları, 30 Mayıs Pazar günü yapılacak. Karşılaşmalar beIN Sports'tan şifresiz olarak yayınlanacak.

ATAMAN: KÖLN'E KUPA İÇİN GELDİK

Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, Köln'e şampiyonluk için geldiklerini ifade ederek; "Harika bir takımım var. Avrupa Ligi'ndeki en başarılı takımlardan bir tanesiyiz. Onlara çok büyük saygımız var ama bu tek bir maç ve son sözü sahada oyuncular söyleyecek. Buradan kupayla ayrılmak istiyoruz" diye konuştu.