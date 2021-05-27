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Final bileti 'nin

ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde Beko, serinin dördüncü maçında Pınar ’yı 2 sayı farkla yenip durumu 3-1’e getirdi ve finalde Anadolu Efes’in rakibi oldu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2021 Perşembe 06:50
Final bileti Fenerbahçe'nin

ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi 4. maçında Beko, Pınar 'yı 78-76 yenerek seride durumu 3-1'e getirip, finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu. İzmir'de Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodu 20-18'lik Kaf-Kaf üstünlüğü ile biterken, ikinci çeyrekte Kanarya oyunun kontrolünü ele alarak yarıyı da 39-32 önde bitirdi.

FİNAL FOUR SONRASI

Üçüncü periyotta da üstünlüğünü kaptırmayan F.Bahçe, 22-21'lik skorla bitirdi. Son çeyrekte 23-17'lik Karşıyaka liderliği olsa da F.Bahçe farkı kapatmaya izin vermedi ve maçı 78-76 kazandı. Karşılaşmada Fenerbahçe'de Melih Mahmutoğlu 21 sayı kaydetti, Karşıyaka adına Henry 19 sayıyla maçı tamamladı. Play-Off serisi, Efes'in THY Avrupa Ligi Dörtlü Final maçları sonrası oynanacak.

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