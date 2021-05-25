Son dakika spor haberi: Anadolu Efes Almanya'ya hareket etti

İstanbul Havalimanından kalkan uçakla organizasyonun yapılacağı Köln kentine hareket eden Anadolu Efes, başantrenör Ergin Ataman önderliğinde havalimanında bir araya geldi.

Lacivert-beyazlı kafilede, kulüp başkanı Tuncay Özilhan da yer aldı.

İstanbul Havalimanı işletmesi İGA, kendilerinin misafir salonunda Anadolu Efes kafilesine müzikli yemek ikramında bulundu.

Başkan Özilhan, burada İGA Yönetim Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu'ya forma hediye etti.

Kafile, Tuncay Özilhan, Kadri Samsunlu ve kaptan Doğuş Balbay'ın hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından yola çıktı.