Haberler Basketbol Son dakika spor haberi: Anadolu Efes Almanya'ya hareket etti

Son dakika spor haberi: 'ya hareket etti

Son dakika spor haberi: 'da 28-30 Mayıs'ta düzenlenecek 'nde mücadele edecek temsilcimiz , bu ülkeye hareket etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2021 Salı 17:22
Son dakika spor haberi: Anadolu Efes Almanya'ya hareket etti

İstanbul Havalimanından kalkan uçakla organizasyonun yapılacağı kentine hareket eden , başantrenör önderliğinde havalimanında bir araya geldi.

Lacivert-beyazlı kafilede, kulüp başkanı da yer aldı.

işletmesi İGA, kendilerinin misafir salonunda Anadolu Efes kafilesine müzikli yemek ikramında bulundu.

Başkan Özilhan, burada İGA Yönetim Kurulu Başkanı 'ya forma hediye etti.

Kafile, Tuncay Özilhan, Kadri Samsunlu ve kaptan 'ın hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından yola çıktı.

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