Avantaj Fener'de

ING Basketbol Süper Ligi yarı final serisi 3. maçında Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe Beko'yu konuk etti. Kıran kırana bir mücadeleye sahne olan maçı konuk ekip Fenerbahçe 62-67'lik skorla kazanmayı başardı. Bu sonuçla Fenerbahçe Beko seride 2-1 öne geçen taraf oldu. Mücadelenin ilk çeyreğini Karşıyaka, Yunus Emre Sonsırma'nın sayılarıyla 18-14 önde tamamladı. Dişe diş geçen ikinci çeyrekte de Karşıyaka farkın kapanmasına izin vermedi ve devre arasına 29-23 önde girdi. Üçüncü periyotta Jan Vesely ve Marko Guduric'in sayılarıyla farkı 5'e çıkaran Fenerbahçe, son 10 dakikaya 42-47 önde girdi. Son periyotta da hata yapmayan ve farkın açılmasına izin vermeyen F.Bahçe Beko maçı 62-67 kazandı. Sarı-lacivertliler, yarın yine İzmir'de oynanacak serinin dördüncü karşılaşmasını kazanırsa finale yükselecek. Diğer finalist, Beşiktaş'ı 3-0'lık seriyle yenen Anadolu Efes olmuştu.