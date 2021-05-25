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Avantaj 'de

ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde sarı-lacivertliler, elde ettiği galibiyetle seride 2-1 öne geçti. yarınki maçı kazanırsa finale yükselecek.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2021 Salı 06:50
Avantaj Fener'de
3. maçında Pınar , Beko'yu konuk etti. Kıran kırana bir mücadeleye sahne olan maçı konuk ekip Fenerbahçe 62-67'lik skorla kazanmayı başardı. Bu sonuçla seride 2-1 öne geçen taraf oldu. Mücadelenin ilk çeyreğini Karşıyaka, 'nın sayılarıyla 18-14 önde tamamladı. Dişe diş geçen ikinci çeyrekte de Karşıyaka farkın kapanmasına izin vermedi ve devre arasına 29-23 önde girdi. Üçüncü periyotta ve 'in sayılarıyla farkı 5'e çıkaran Fenerbahçe, son 10 dakikaya 42-47 önde girdi. Son periyotta da hata yapmayan ve farkın açılmasına izin vermeyen F.Bahçe Beko maçı 62-67 kazandı. Sarı-lacivertliler, yarın yine 'de oynanacak serinin dördüncü karşılaşmasını kazanırsa finale yükselecek. Diğer finalist, 'ı 3-0'lık seriyle yenen olmuştu.
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