Haberler Basketbol Pınar Karşıyaka - Fenerbahçe Beko: 62-67 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

- : 62-67 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Son dakika spor haberi: ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final 3. maçında , 'yı deplasmanda 67-62 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 21:38 Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 21:45
Pınar Karşıyaka - Fenerbahçe Beko: 62-67 (MAÇ SONUCU - ÖZET)
ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi 3. maçında , konuk olduğu 'yı 67-62 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti.

ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin 3. maçında Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe Beko'yu konuk etti. Mücadelenin ilk periyodu Pınar Karşıyaka'nın 18-14 üstünlüğüyle geçilirken, ev sahibi ekip devreyi de 29-23 önde tamamladı. İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe, 3. periyodu 47-42 önde bitirdi. İki takımın da kıyasıya mücadele ettiği son periyotta ise farkı korumayı başaran Fenerbahçe mücadeleyi 67-62 kazanarak seride 2-1 öne geçti.

Fenerbahçe Beko'da Barthel, 4. periyodun 5. dakikasında 5 faulle oyun dışında kaldı.
SON DAKİKA