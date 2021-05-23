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TBF'den 'a para cezası!

(TBF) Disiplin Kurulu, Kulübüne ve siyah-beyazlıların yöneticilerine serisinin ikinci maçında ve karşılaşmas sonrasında yaşananlar nedeniyle para cezası verdi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2021 Pazar 17:40
TBF'den Beşiktaş'a para cezası!

(TBF) Disiplin Kurulu, Kulübüne ve siyah-beyazlıların yöneticilerine çeşitli sebeplerle para cezası verdi.

TBF'den yapılan açıklamada, ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde ile oynanan ikinci maçta yaşanan seyirci olayları nedeniyle siyah-beyazlı kulübe 15 bin lira para cezası verildiği belirtildi.

Açıklamada, Yönetim Kurulu Üyesi 'un müsabaka görevlileri ile rakip takım çalışanına yönelik kişilik haklarına saldırı ve hakareti gerekçesiyle 125 bin lira para cezasına çarptırıldığı aktarıldı.

Yönetim Kurulu Üyesi 'e de karşılaşma görevlilerine yönelik kişilik haklarına saldırı ve hakareti sebebiyle 75 bin lira para cezası verildiği kaydedildi.



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