Efes'ten dev adım

ING Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final ikinci karşılaşmasında Anadolu Efes sahasında Beşiktaş Icrypex'i 104-86 mağlup etti. Lacivertbeyazlılar bu sonuçla birlikte seride durumu 2-0'a getirdi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreği 31-23 Efes'in üstünlüğüyle sona erdi. İkinci periyotta da etkili oyunun devam ettiren Efes, devreyi 60-44 önde tamamlamayı bildi.

DUNSTON UÇURDU

Üçüncü periyotta konuk ekip Beşiktaş, 19-17'lik bir seri yakalayıp farkı kapatmaya çalıştı ancak. son çeyrekte planlar yine Efes lehine döndü. Efes'te Bryant Dunston 21 sayıyla oynarken Beşiktaş'ta James Blackmon 16 sayı kaydetti. Seride 3'üncü maç Beşiktaş'ın ev sahipliğinde Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde yarın saat 17.00'de oynanacak. Anadolu Efes bu mücadeleden de galip ayrılırsa finale yükselecek.