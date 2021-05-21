Fenerbahçe bir adım önde

Basketbol Süper Ligi yarı final serisinin ilk maçında Fenerbahçe Beko, Pınar Karşıyaka'yı ağırladı. Ev sahibi ekip Nando De Colo'nun yıldızlaştığı karşılaşmayı 83-79'luk skorla kazandı. Sarılacivertliler, bu galibiyetle seride 1-0 öne geçti. İlk çeyrekte De Colo'nun 15 sayısıyla rakibine karşı 28-22 üstünlük kuran Fenerbahçe Beko, ikinci çeyrekte de üstünlüğünü sürdürdü ve devreyi 51-42 önde bitirdi. İkinci çeyrekte Pınar Karşıyaka koçu Ufuk Sarıca iki teknik faulle ihraç edildi. Üçüncü çeyrek 67-67 F.Bahçe üstünlüğüyle geçilirken maç 83-79 bitti. Serinin ikinci maçı yarın oynanacak.