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bir adım önde

Sarı-lacivertliler, ’yı ’nun etkili oyunuyla yenip seride 1-0 öne geçti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2021 Cuma 06:50
Fenerbahçe bir adım önde
yarı final serisinin ilk maçında , 'yı ağırladı. Ev sahibi ekip 'nun yıldızlaştığı karşılaşmayı 83-79'luk skorla kazandı. Sarılacivertliler, bu galibiyetle seride 1-0 öne geçti. İlk çeyrekte 'nun 15 sayısıyla rakibine karşı 28-22 üstünlük kuran Beko, ikinci çeyrekte de üstünlüğünü sürdürdü ve devreyi 51-42 önde bitirdi. İkinci çeyrekte Pınar koçu iki teknik faulle ihraç edildi. Üçüncü çeyrek 67-67 üstünlüğüyle geçilirken maç 83-79 bitti. Serinin ikinci maçı yarın oynanacak.
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