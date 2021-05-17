Pınar Karşıyaka-Türk Telekom: 96-71 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Eşleşmede ev sahibi olduğu ilk maçı kazandıktan sonra Ankara'daki rövanşı kaybeden Kaf-Kaf, farklı sonuçla seriyi 2-1'le geçti. Karşıyaka'da M'Baye 19 sayıyla galibiyete katkı yaptı. Yeşil-kırmızılı ekip Play-Off yarı finalinde Darüşşafaka Tekfen'i eleyen Fenerbahçe Beko'yla eşleşti. 3 galibiyet alan tarafın finale çıkacağı seride ilk 2 maç İstanbul'da oynanacak.

Maça iki takım da tutuk başladı. Semih'in pota altından, Henry'nin dışarıdan basketleriyle üstünlüğü eline alan Karşıyaka, 18-9'la farkı 9 sayıya kadar çıkardı. Türk Telekom, Samet'le farkı eritmeye çalışsa da ilk periyot, ev sahibinden Morgan'ın son saniye basketiyle 20-13 sonuçlandı. İkinci periyotta konuk ekibin üst üste hücumlardan boş dönmesinden yararlanan Kaf-Kaf, Metecan ve Henry'le 31-15 üstünlüğü bulup farkı 16 sayıya taşıdı. Devre arasına 43-32 ev sahibi ekip lehine girildi. Üçüncü periyotta Telekom farkı 3 sayıya kadar indirse de Henry, Taylor ve Morgan'ın art arda 7 sayısı farkın kapanmasına izin vermedi. Karşıyaka bu bölümde yabancılarının katkısıyla farkı 18 sayıya çıkardı. Wiltjer ve Can'ın basketleriyle periyot 70-55 sonuçlandı. Son 10 dakikada rahat bir oyunla farkı gitgide açan Pınar Karşıyaka, salondan 96-71 galip ayrılıp tur atlayan taraf oldu.