Haberler Basketbol Pınar Karşıyaka Beşiktaş Icrypex 80-81 (MAÇ SONUCU ÖZET)

80-81 (MAÇ SONUCU ÖZET)

'nde 30. haftanın erteleme karşılaşmasında , deplasmanda 'yı 81-80 yendi. Karşıyaka’da sakatlıkları bulunan ve kadroda yer almazken, M Baye aynı nedenle süre alamadı. Beşiktaş’ta ise genç yıldız Alperen’e süre verilmedi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2021 Salı 19:01
Pınar Karşıyaka Beşiktaş Icrypex 80-81 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenen FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li finalde şampiyonluğu İspanya ekibi 'a kaptırarak Avrupa 2'ncisi olan , dün döndüğü İzmir'de bugün 30'uncu hafta erteleme maçında 'e 81-80 mağlup oldu.

Pınar Karşıyaka 21 galibiyet, 9 mağlubiyet alarak normal sezonu 50 puanla 3'üncü sırada tamamladı. Beşiktaş, 19 galibiyet, 11 mağlubiyet 48 puan toplayıp normal sezonu 5'inci sırada bitirdi. Yeşil-kırmızlılar, Play-Off çeyrek finalde 13 Mayıs Perşembe günü evinde 'la karşılaşacak. Rövanş 15 Mayıs'ta 'da oynanacak. Beşiktaş ise çeyrek finalde 14 Mayıs'ta 'a konuk olup, rakibini 16 Mayıs'ta ağırlayacak.

Maça 5-0'lık seriyle başlayan Beşiktaş karşısında ev sahibi ekip skoru 9-5 getirirken, karşılıklı basketlerle geçilen ilk çeyrek konuk takımın 23-21 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci periyotta ve Egehan'ın 3 sayılık basketleriyle etkili olan Beşiktaş karşısında önce Mahir'le son bölümde de 'in üst üste bulduğu sayılarla skor üreten Karşıyaka, soyunma odasına 2 sayı önde girdi: 40-38.

Üçüncü periyotta Taylor, Onur Alp, Nusret ve 'nin dış atışlarıyla etkili olan yeşil-kırmızılı ekip önünde Beşiktaş Furkan, , Mehmet ve Johnson'la skor üretirken, son bölümü 61-61 eşitlikle girildi.

Final periyodunda Egehan'ın üçlükleriyle etkili olan ve bitime 18 saniye kala Mehmet'in serbest atışlarıyla 81-80 öne geçen Beşiktaş, Pınar Karşıyaka'nın son hücumda sayı bulamamasıyla maçı 1 sayı farkla kazandı: 80-81.

SON DAKİKA