Haberler Basketbol Burgos - Pınar Karşıyaka final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Basketbol Şampiyonlar Ligi

Burgos - final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? |

final maçında Burgos ile karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı basketbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Burgos - Pınar final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2021 Pazar 15:25 Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2021 Pazar 15:26
Burgos - Pınar Karşıyaka final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Basketbol Şampiyonlar Ligi

'nde heyecan devam ediyor. Final maçında ile karşı karşıya gelecek. Pınar 'da hedef kupayı Türkiye'ye getirmek.

BURGOS - PINAR KARŞIYAKA FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselme başarısı gösteren Pınar Karşıyaka, TSİ 19.00'da temsilcisi Hereda San Pablo Burgos ile karşı karşıya gelecek. Mücadele Tivibu Spor'da canlı yayınlanacak.

'nı Türkiye'ye getirmek isteyen İzmir ekibi, maça odaklanmış durumda. Yarı finalde 'yı mağlup ederek finale yükselen Karşıyaka, Rusya'nın kentindeki 'da rakibiyle mücadele edecek. Kulüp tarihinin ilk Avrupa Şampiyonluğu için parkeye çıkacak olan 'nın öğrencileri, maçı kazanması durumunda 'nı da müzesine götürmeyi başaran ilk Türk takımı olacak.

SON DAKİKA