Burgos - Pınar Karşıyaka final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Basketbol Şampiyonlar Ligi

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Final maçında Pınar Karşıyaka ile Hereda San Pablo Burgos karşı karşıya gelecek. Pınar Karşıyaka'da hedef kupayı Türkiye'ye getirmek.
BURGOS - PINAR KARŞIYAKA FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselme başarısı gösteren Pınar Karşıyaka, TSİ 19.00'da İspanya temsilcisi Hereda San Pablo Burgos ile karşı karşıya gelecek. Mücadele Tivibu Spor'da canlı yayınlanacak.
Şampiyonlar Ligi Kupası'nı Türkiye'ye getirmek isteyen İzmir ekibi, maça odaklanmış durumda. Yarı finalde Casademont Zaragoza'yı mağlup ederek finale yükselen Karşıyaka, Rusya'nın Nizhny Novgorod kentindeki Nagorny Arena'da rakibiyle mücadele edecek. Kulüp tarihinin ilk Avrupa Şampiyonluğu için parkeye çıkacak olan Ufuk Sarıca'nın öğrencileri, maçı kazanması durumunda Basketbol Şampiyonlar Ligi Kupası'nı da müzesine götürmeyi başaran ilk Türk takımı olacak.