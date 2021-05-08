Fenerbahçe Öznur Kablo Galatasaray 70-57 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinin 2'nci maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, Galatasaray'ı konuk etti. Karşılaşmanın ilk periyodunu ev sahibi ekip, 18-14 önde kapattı. 2'nci periyotta oyuna ağırlığını koyan ev sahibi ekip, farkı açarak soyunma odasına 37-22 önde girdi. 3'üncü periyotta etkili oyununu devam ettiren Fenerbahçe, final çeyreğine 23 sayı farkla 58-35 önde girdi. Son periyotta da rakibinin kendisine yaklaşmasına izin vermeyen Fenerbahçe Öznur Kablo, sahadan 70-57 galip ayrılarak seride durumu 2-0'a getirdi. Ev sahibi ekipte McBride ve Iagupova 22 sayıyla oynarken, Galatasaray'da ise Holingsvorth 14 sayıyla mücadele etti.