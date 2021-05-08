Haberler Basketbol Fenerbahçe Öznur Kablo Galatasaray 70-57 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

70-57 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

2’nci maçında , sahasında ’ı 70-57 mağlup ederek seride durumu 2-0’a getirdi. Serinin 3’üncü maçı 11 Mayıs Salı günü Galatasaray’ın ev sahipliğinde ’nda oynanacak. , o mücadeleyi de kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 18:08
Fenerbahçe Öznur Kablo Galatasaray 70-57 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

2'nci maçında , 'ı konuk etti. Karşılaşmanın ilk periyodunu ev sahibi ekip, 18-14 önde kapattı. 2'nci periyotta oyuna ağırlığını koyan ev sahibi ekip, farkı açarak soyunma odasına 37-22 önde girdi. 3'üncü periyotta etkili oyununu devam ettiren , final çeyreğine 23 sayı farkla 58-35 önde girdi. Son periyotta da rakibinin kendisine yaklaşmasına izin vermeyen Fenerbahçe Öznur Kablo, sahadan 70-57 galip ayrılarak seride durumu 2-0'a getirdi. Ev sahibi ekipte ve 22 sayıyla oynarken, Galatasaray'da ise 14 sayıyla mücadele etti.

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