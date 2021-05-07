Fenerbahçe Beko Anadolu Efes 84-88 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasının erteleme maçında lider Anadolu Efes, deplasmanda ikinci sıradaki Fenerbahçe Beko'yu 88-84 yendi. Bir maçı eksik konuk ekip, 28. galibiyetini aldı. Sarı-lacivertliler ise 8. kez mağlup oldu.

Karşılaşmaya Tarık Biberovic ve Guduric'in peş peşe kaydettiği basketlerle iyi başlayan Fenerbahçe Beko, 3. dakikayı 7-2 önde geçti. Top kayıpları yapan Anadolu Efes karşısında üç sayı çizgisinin gerisinden isabetler bulan sarı-lacivertliler, çeyreğin bitimine 57 saniye kala farkı çift hanelere çıkardı: 21-10. Ev sahibi takım, ilk periyodu da 21-12 önde tamamladı.

İkinci çeyrek düşük tempoda başladı. İki takım da faul hakkını erken doldururken topu iyi paylaşan Fenerbahçe Beko, Guduric'in üç sayılık basketiyle 16. dakikayı 34-25 üstün kapattı. Anadolu Efes, kenardan oyuna dahil olan Tolga Geçim ve Buğrahan Tunce ile skor üretse de üstünlüğünü sürdüren ev sahibi takım, devreyi 41-35 önde bitirdi.

Anadolu Efes, ikinci yarıya etkili bir başlangıç yaptı. Konuk ekip, 22. dakika biterken Simon'un isabetli dış atışıyla öne geçti: 41-42. Bu çeyrekte skor üstünlüğü sık sık el değiştirdi. Çeyreğin son anlarında Berkay Candan ile üst üste üç sayılık basketler bulan Fenerbahçe Beko, final periyoduna 64-62 üstün gitti.

Son çeyreğin büyük bölümü başa baş bir oyuna sahne oldu. Periyoda 8-2'lik seriyle başlayan Anadolu Efes, 32. dakikayı 70-66 önde geçti. Berkay Candan ve Kenan Sipahi ile kritik üç sayılık basketler kaydeden Fenerbahçe Beko, 35. dakikada eşitliği sağladı: 74-74. Micic'in tempolu oyunuyla skor üreten konuk ekip, Larkin'in basketiyle son 2,5 dakikaya 10 sayı (74-84) farkla üstün girdi. Hızlı hücumların ardından üç sayı çizgisinin gerisinden etkili olan sarı-lacivertliler, bitime 1 dakika 44 saniye kala farkı 4 sayıya düşürdü: 80-84. Kalan sürede üstünlüğünü koruyan Anadolu Efes, karşılaşmayı 88-84 kazandı.

ATAMAN'TAN HAKEM KARARLARINA 'YERLİ' TEPKİ!

Ülker Spor ve Etkinlik Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ikinci çeyreğinde verilen hakem kararlarına tepki gösteren Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, şiddetli tepki verdiği gerekçesiyle teknik faul ile cezalandırıldı. Bunun üzerine Ataman, hakem kararlarına tepki gösterdi.

Ergin Ataman, sahadaki 5'te yer alan Vasilije Micic, Rodrigue Beaubois, Krunoslav Simon, Bryant Dunston ve Adrien Moerman'ı kenara alırken ilk yarının son 1 dakika 58 saniyesinde tamamı Türk oyunculardan oluşan Yiğitcan Saybir, Erten Gazi, Sertaç Şanlı, Buğrahan Tuncer ile Tolga Geçim 5'ine forma şansı verdi.