Haberler Basketbol Empera Halı Gaziantep Basketbol - Bahçeşehir Koleji 88-77 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

- 88-77 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nin 29. hafta erteleme maçında sahasında 'ni ağırladı. Ev sahibi ekip mücadeleden 88-77 galip ayrıldı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2021 Cuma 20:06
Empera Halı Gaziantep Basketbol - Bahçeşehir Koleji 88-77 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Maça etkili oyunla başlayan , 10 serilik atış yakaladığı ilk periyodu 22-15 önde götürdü.

İkinci çeyrekte de zaman zaman top kayıpları yaşasa da rakibinin toparlanmasına izin vermeyen ev sahibi ekip, devre arasına da 48-37 önde girdi.

3. çeyreğin bitimine 4 dakika kalana kadar farkı 18'e (68-50) kadar çıkaran ev sahibi ekipte, genç oyunculara şans verilmeye başlandı. Genç oyuncuların yaptığı hatalarla farkın erimeye başladığı bu çeyreğin kazananı da 68-59'luk skorla oldu.

Son çeyrekte de etkili oyununu sürdüren , Bahçeşehir Kolejini 88-77 yendi.

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