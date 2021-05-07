Empera Halı Gaziantep Basketbol - Bahçeşehir Koleji 88-77 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Maça etkili oyunla başlayan Gaziantep ekibi, 10 serilik atış yakaladığı ilk periyodu 22-15 önde götürdü.

İkinci çeyrekte de zaman zaman top kayıpları yaşasa da rakibinin toparlanmasına izin vermeyen ev sahibi ekip, devre arasına da 48-37 önde girdi.

3. çeyreğin bitimine 4 dakika kalana kadar farkı 18'e (68-50) kadar çıkaran ev sahibi ekipte, genç oyunculara şans verilmeye başlandı. Genç oyuncuların yaptığı hatalarla farkın erimeye başladığı bu çeyreğin kazananı da 68-59'luk skorla Gaziantep Basketbol oldu.

Son çeyrekte de etkili oyununu sürdüren Empera Halı Gaziantep Basketbol, Bahçeşehir Kolejini 88-77 yendi.