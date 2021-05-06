Haberler Basketbol Son dakika transfer haberi: Lille milli yıldızın peşinde! Teklif...

Son dakika transfer haberi: milli yıldızın peşinde! Teklif...

Son dakika transfer haberi: 'de liderliğini sürdüren bir yandan da gelecek sezon kadrosunu kurmak için çalışıyor. ekibi , , e 'nın ardından bir Türk futbolcuyu daha kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor. İşte Lille'in hedefindeki isim ve son gelişmeler...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2021 Perşembe 11:39
Son dakika transfer haberi: Lille milli yıldızın peşinde! Teklif...

ve ile kadrosunu güçlendiren ve Fransa'da şampiyonluğa koşan , Süper Lig devinden bir transfer daha yapıyor.

Son dakika transfer haberi: Lille milli yıldızın peşinde! Teklif...

TÜRK YILDIZLAR ŞAMPİYONLUĞA TAŞIYOR

ekiplerinden , Türk yıldızların önderliğinde ligde şampiyonluğa koşuyor. Özellikle ve , Lille'de attığı gollerle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Son dakika transfer haberi: Lille milli yıldızın peşinde! Teklif...

BURAK YILMAZ FARK YARATIYOR

'de son haftaların en formda oyuncusu ... Milli yıldız özellikle Lyon maçında attığı 2 gol ve yaptığı asistle galibiyette başrol oyuncusu olmuştu. Burak Yılmaz son hafta oynanan maçta Nice karşısında 1 gol attı ve galibiyette büyük pay sahibi oldu.

Son dakika transfer haberi: Lille milli yıldızın peşinde! Teklif...

FRANSIZ BASINI VE GALTIER ÖVGÜLER YAĞDIRIYOR

Teknik Direktörü Galtier ve basını, son haftalarda performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken 'a övgüler yağdırdı. Fransız basını Burak Yılmaz için 'Kahraman' ifadesini kullanmıştı.

Son dakika transfer haberi: Lille milli yıldızın peşinde! Teklif...

YUSUF YAZICI DA DAMGA VURDU

gibi 'de yılın en önemli futbolcularından biri de oldu. Yazıcı özellikle UEFA Avrupa Ligi'nde attığı gollerle adından söz ettirmeyi başarmıştı.

Son dakika transfer haberi: Lille milli yıldızın peşinde! Teklif...

AVRUPA DEVLERİNİ PEŞİNE TAKTI

ligin ilk yarısında gösterdiği müthiş performansla Avrupa devlerinin de radarına girmişti. İngiliz basını Arsenal'in Mesut Özil'den sonrası Yusuf Yazıcı ile 10 numara boşluğunu dolduracağını iddia etmişti.

Son dakika transfer haberi: Lille milli yıldızın peşinde! Teklif...

KARİYERİNDE YENİ BİR SAYFA AÇABİLİR

ile son günlerde Milan'ın da yakından ilgilendiği iddia edilmişti. Milli futbolcunun EURO 2020'de göstereceği performansın kariyerinde yeni bir sayfa açmasına neden olabileceği belirtiliyor.

Son dakika transfer haberi: Lille milli yıldızın peşinde! Teklif...

SÜPER LİG DEVİNDEN BİR TRANSFER DAHA

ve 'nın yanı sıra kadrosunda 'i de bulunduran , Süper Lig devinden bir transfer daha yapmak için kolları sıvadı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika transfer haberi: Lille milli yıldızın peşinde! Teklif...

LILLE'İN HEDEFİNDEKİ İSİM ABDÜLKADİR ÖMÜR

Milliyet'in haberine göre Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, 'in radarına takıldı. ransa'da harikalar yaratan 'nın performansından memnun olan Lille'in Ömür'ün peşine düştüğü öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: Lille milli yıldızın peşinde! Teklif...

SON KARAR SEZON SONU

Uzun süreli sakatlığını atlatan ve bordo-mavili takımda yeniden forma giymeye başlayan milli futbolcu için de son kararın sezon sonu verileceği ifade edildi.

Son dakika transfer haberi: Lille milli yıldızın peşinde! Teklif...

AĞIR BİR SAKATLIK GEÇİRDİ

Süper Lig'de oynanan Konyaspor karşılaşmasında ayağı kırılan ve sahalardan uzun süre uzak kalan Abdülkadir Ömür yeniden yeşil sahalara dönüş yapmıştı.

Son dakika transfer haberi: Lille milli yıldızın peşinde! Teklif...

ŞENOL GÜNEŞ KARARINI VERMEDİ

Genç yaşta birçok kez sakatlık problemi yaşayan Abdülkadir Ömür'ün EURO 2020 kadrosunda yer alıp almayacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.

Son dakika transfer haberi: Lille milli yıldızın peşinde! Teklif...

LILLE'DEN RESMİ TEKLİF HAZIRLIĞI

'in Abdülkadir Ömür için sezon sonunda Trabzonspor'a resmi teklifini ileteceği ve iki kulüp arasında görüşmelerin başlayacağı kaydedildi.

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