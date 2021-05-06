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Son dakika spor haberleri: 'nde yarı finalistler belli oldu

8'li finalinde yarı finale çıkan takımlar belli oldu. Turnuvada temsilcimiz , , temsilcisi SIG Strasbourg ile son şampiyon yarı final biletini kaptı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2021 Perşembe 23:05
Son dakika spor haberleri: FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oldu

Rusya'nın Nihny Novgorod kentinde Pınar Karşıyaka ve İspanyol Casademont Zaragoza'nın yarı final vizesi aldığı organizasyonda Fransa temsilcisi SIG Strasbourg ile son şampiyon İspanyol Hereda San Pablo Burgos yarı finale kaldı.

Yarı finalde yarın saat 19.00'da Casademont Zaragoza-Pınar Karşıyaka ve saat 21.30'da Hereda San Pablo Burgos-SIG Strasbourg maçları oynanacak.

Müsabakaları kazananlar 9 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da final mücadelesine çıkacak. Kaybedenler ise aynı gün saat 16.00'da üçüncülük için karşılaşacak.

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