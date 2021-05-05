Haberler Basketbol Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki final serisi başlıyor! | Kadınlar Basketbol Süper Ligi

ile arasındaki final serisi başlıyor! |

final serisinde heyecan başlıyor. ile 'ı karşı karşıya getirecek olan serinin ilk maçı 6 Mayıs Perşembe günü 'nin ev sahipliğinde 'nda oynanacak.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2021 Çarşamba 10:52
Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki final serisi başlıyor! | Kadınlar Basketbol Süper Ligi

final serisinin ilk maçında yarın (6 Mayıs Perşembe) , 'ı konuk edecek.

'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.

Üç maç kazanan takımın şampiyon olacağı serinin ikinci karşılaşması da 8 Mayıs'ta sarı-lacivertlilerin sahasında yapılacak. Üçüncü müsabaka, 11 Mayıs'ta Galatasaray'ın ev sahipliğinde 'nda gerçekleştirilecek. Gerekmesi halinde dördüncü maç 13 Mayıs'ta 'de, beşinci karşılaşma ise 16 Mayıs'ta Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak.

Ligde en fazla şampiyonluk kazanan iki ekibin karşılaşacağı final müsabakaları öncesinde Öznur Kablo'nun 14, Galatasaray'ın 13 şampiyonluğu bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, ligin normal sezonundaki iki karşılaşmayı 64-61 ve 74-60'lık skorlarla kazanmıştı. Ayrıca iki takım, finalinde de mücadele etmişti. İlk maçta 91-74 galip gelen Fenerbahçe Öznur Kablo, rövanşta sarı-kırmızılılara 71-61 yenilmesine rağmen tur atlamıştı.

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