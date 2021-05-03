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Kadın Basketbol Takımı 'ı yenerek finale yükseldi! Rakip Fenerbahçe

Kadın Basketbol Takımı, Play-Off son etap maçında 'ı mağlup etti ve adını finale yazdırdı. Öte yandan sarı kırmızılılar finalde, Fenerbahçe Öznur Kablo ile oynayacak.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 18:18
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Nesibe Aydın'ı yenerek finale yükseldi! Rakip Fenerbahçe
Kadın Basketbol Takımı, Play-Off son etap maçında 70-58 mağlup etti.

Bu sonuçla seriyi 3-2 kazanan sarı-kırmızılı ekip finale yükseldi. Galatasaray finalde Fenerbahçe Öznur Kablo'nun rakibi oldu.

Salon:
Hakemler: xx, Orkun Yurttaş xx, Seyhan Topaloğlu xx
Galatasaray: Sude Yılmaz x, Pelin Derya Bilgiç xx 13, Yashey Prints xx13, Anete Steinberga xxxx 23, Kuanitra Holingsvorth xx 10, Asena Yalçın x 2, Meltem Yıldızhan x 3, Briann Russell x 6, Zofia Hruscakova x
Başantrenör: Efe Güven
Nesibe Aydın: Katsiaryna Snytsina xx 15, Merve Uygül x 2, Büşra Akgün x 3, Marie Peddy xx 9, Cecilia Hebard xxx 17, Hülya Çoklar x 4, Zsofia Simon xx 8, Melike Tuğba Oral x
Başantrenör: Erman Okerman
1. Periyot: 20-12 (Galatasaray lehine)
Devre: 32-23 (Galatasaray lehine)
3. Periyot: 49-39 (Galatasaray lehine)
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