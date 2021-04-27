Haberler Basketbol Fenerbahçe Beko 3. maçta CSKA karşısında!

Beko 3. maçta karşısında!

'de play-off turu 3. maçında temsilcimiz Beko sahasında 'yı ağırlayacak. 'da oynanan ilk iki maçı Moskova kazanmış ve seride 2-0 öne geçmişti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2021 Salı 12:10
Fenerbahçe Beko 3. maçta CSKA karşısında!

Beko Basketbol Takımı, THY play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında yarın ekibi 'yı konuk edecek.

'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, 20.45'te başlayacak.

Üç galibiyete ulaşacak takımın oynamaya hak kazanacağı çeyrek final serisinde sarı-lacivertliler 2-0 geride bulunuyor. , serideki ilk maçı 92-76, ikinci maçı ise 78-67 kaybetmişti.

Sarı-lacivertliler, yarınki maçı kazanarak seriyi 4. müsabakaya taşımayı hedefliyor.

Öte yandan iki takım, Avrupa Ligi'nde 32. kez karşı karşıya gelecek. Organizasyonda 2000 yılından itibaren oynanan 31 müsabakanın 22'sini Moskova, 9'unu ise Fenerbahçe kazandı.

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