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Son dakika spor haberleri: efsanesi 'nin elçisi oldu

 ekiplerinden ve 'nın efsane oyuncusu , 2022 Basketbol Şampiyonası'nın () elçisi seçildi. 42 yaşındaki Nowitzki, 'nda da global elçi olarak görev yapmıştı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2021 Cuma 17:29
Son dakika spor haberleri: NBA efsanesi Dirk Nowitzki EuroBasket 2022'nin elçisi oldu

Nowitzki, Uluslararası Basketbol Federasyonunun () internet sitesinde yer alan açıklamasında, " elçisi olmak isteyip istemediğim sorulduğunda büyük bir memnuniyetle kabul ettim. O zaman geldiğinde tüm basketbol dünyası şampiyonayı izleyecek. 'den ve 'nın en iyi liglerinden birçok süper yıldız takımlarıyla birlikte orada olacak." ifadelerini kullandı.

Daha önce yedi kez 'nda mücadele eden Nowitzki, 2005 yılında ile gümüş madalya kazandı.

NBA kariyerinin tamamını 'te geçiren ve 2011'de şampiyonluk yaşayan Nowitzki, 2019'da emekli olmasının ardından FIBA Oyuncular Komisyonu Başkanlığı'na getirildi.

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