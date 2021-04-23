Basketbol THY Avrupa Ligi playoff çeyrek final ikinci maçında Anadolu Efes, konuk ettiği İspanya temsilcisi Real Madrid'i 23 sayı farkla 91-68 yenip seride durumu 2-0 yaptı. Maçı baştan sona domine eden lacivert- beyazlılar, devreyi de 44-32 üstün kapattı. Anadolu Efes, ikinci yarıya iyi savunma yaparak başlarken arka arkaya sayılarla farkı daha da açtı. Temsilcimizde Micic'in 23, Larkin'in 21 sayısı galibiyette önemli rol oynadı. Üç galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final'e çıkacağı serinin 3. maçı 27 Nisan'da İspanya'da oynanacak.