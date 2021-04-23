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Efes ezdi

çeyrek final ikinci maçında , konuk ettiği temsilcisi 'i 23 sayı farkla 91-68 yenip seride durumu 2-0 yaptı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2021 Cuma 06:50
Efes ezdi
çeyrek final ikinci maçında , konuk ettiği temsilcisi 'i 23 sayı farkla 91-68 yenip seride durumu 2-0 yaptı. Maçı baştan sona domine eden lacivert- beyazlılar, devreyi de 44-32 üstün kapattı. Anadolu Efes, ikinci yarıya iyi savunma yaparak başlarken arka arkaya sayılarla farkı daha da açtı. Temsilcimizde 'in 23, 'in 21 sayısı galibiyette önemli rol oynadı. Üç galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final'e çıkacağı serinin 3. maçı 27 Nisan'da İspanya'da oynanacak.
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