Fenerbahçe direnemedi

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final ilk maçında CSKA Moskova'ya 92-76 yenilerek seride 1-0 geriye düştü. Rusya'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 53-44 geride kapatan sarı-lacivertliler, 3. periyodu Brown ve De Colo'nun basketleriyle 66-64 önde geçti. Başantrenör Igor Kokoskov başta Vesely ve birçok eksiği olan Kanarya, son periyotta kenardan istediği desteği alamayınca sahadan 92-76 mağlup ayrıldı. Üç galibiyete ulaşacak ekibin Dörtlü Final'e yükseleceği çeyrek final serisinin ikinci maçı yarın yine Rusya'da oynanacak.