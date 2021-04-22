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Fenerbahçe direnemedi

'ya yenilip play-off'ta 1-0 geriye düştü.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2021 Perşembe 06:50
Fenerbahçe direnemedi

, play-off çeyrek final ilk maçında 'ya 92-76 yenilerek seride 1-0 geriye düştü. 'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 53-44 geride kapatan sarı-lacivertliler, 3. periyodu Brown ve De Colo'nun basketleriyle 66-64 önde geçti. Başantrenör Igor Kokoskov başta Vesely ve birçok eksiği olan Kanarya, son periyotta kenardan istediği desteği alamayınca sahadan 92-76 mağlup ayrıldı. Üç galibiyete ulaşacak ekibin Dörtlü Final'e yükseleceği çeyrek final serisinin ikinci maçı yarın yine Rusya'da oynanacak.

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