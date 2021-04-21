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Son dakika spor haberi: Icrypex Erkek Basketbol Takımı'nda corona virüsü şoku!

Son dakika haberleri... 'nda, iki kişinin corona virüsü testlerinin pozitif çıktığı bildirildi. ()

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2021 Çarşamba 13:52
Son dakika spor haberi: Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı'nda corona virüsü şoku!

Icrypex Erkek Basketbol Takımı'nda iki kişinin yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş Icrypex Takımımızın 'nin 28 haftasında ile oynayacağı maç öncesinde teknik ve idari ekibimizle sporcularımıza rutin Covid-19 PCR testi uygulanmış, uygulanan testler neticesinde bir sporcumuzla teknik heyetimizden bir kişide pozitif bulguya rastlanmış, testi pozitif sonuç veren iki kişinin tedavi, takip ve izolasyon sürecine ilgili prosedürler doğrultusunda başlanmıştır" denildi.

Öte yandan izolasyon sürecini kısa süre önce tamamlayan ile yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle tedavi programları devam eden ve 'nin müsabakada forma giyemeyeceği, rahatsızlığı bulunan 'in ise durumunun maç saati belli olacağı ifade edildi.



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