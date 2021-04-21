Haberler Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 8'li final programı belli oldu!

'nde 8'li final programı belli oldu!

'nın basketbolda kulüpler bazındaki en büyük organizasyonu olan 'nde 8'li final programı belli oldu. Temsilcimiz 'nın da yer aldığı ve ekibi 'un ev sahipliğinde yapılacak finaller 5-8 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2021 Çarşamba 14:36
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 8'li final programı belli oldu!

Çeyrek final müsabakalarının 5-6 Mayıs, yarı finallerin 7 Mayıs, final ve üçüncülük mücadelesinin 9 Mayıs'ta oynanacağı organizasyonda Pınar Karşıyaka ilk müsabakasını 5 Mayıs Çarşamba günü saat 21.30'da Çekya temsilcisi ERA Nymburk'la oynayacak.

Yeşil-kırmızılı ekip, Çekya ekibini elemesi halinde yarı finalde Nizhny Novgorod-Casademont Zaragoza eşleşmesinin galibiyle 7 Mayıs Cuma günü saat 19.00'da karşılaşacak.

Organizasyonda üçüncülük müsabakası 9 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da, final maçı ise aynı gün saat 19.00'da yapılacak.

Çeyrek final maçlarının programı şöyle:

- 5 Mayıs Çarşamba
19.00 Nizhny Novgorod (Rusya)-Casademont Zaragoza (İspanya)
21.30 ERA Nymburk (Çekya)-Pınar Karşıyaka

- 6 Mayıs Perşembe
17.00 - Lenovo Tenerife (İspanya)-SIG Strasbourg (Fransa)
20.00 - Hapoel Unet-Credit Holon (İsrail)-Hereda San Pablo Burgos (İspanya)

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