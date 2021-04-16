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Son dakika spor haberleri: maçı corona virüsü nedeniyle ertelendi!

ING Basketbol Ligi 29. hafta maçında ile maçına corona virüsü engeli geldi. Sarı-lacivertli takımda artan Covid-19 vakaları sonrası mücadelenin ertelendiği açıklandı. Fenerbahçe resmi sitesinden, corona virüsüne yakalanan sporcuların sayısının 7'ye yükseldiğini duyurmuştu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2021 Cuma 18:26 Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2021 Cuma 18:56
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı corona virüsü nedeniyle ertelendi!

ile 'in karşı karşıya geleceği ING Basketbol Süper Ligi 29. hafta müsabakası, sarı-lacivertli takımda artan corona virüsü vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20.00'de başlaması planlanan karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'de corona virüsü vakalarının 7'ye yükselmesinin ardından erteleme kararı alındı.



FENERBAHÇE'DE TOPLAM VAKA 7'YE ULAŞTI
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızdan iki kişinin bugün yapılan Covid-19 testleri pozitif sonuçlanmıştır. Bugünün test sonuçlarına göre takımımızdaki pozitif vaka sayısı yediye yükselmiştir. Test sonucu pozitif olan kişilerin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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