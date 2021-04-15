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Son dakika spor haberleri: Öznur Kablo'da tüm testler negatif

Öznur Kablo, 16 Nisan Cuma günü oynanacak maçı öncesinde takımdaki bütün oyuncuların corona virüs testinin negatif çıktığını açıkladı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2021 Perşembe 13:01
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Öznur Kablo'da tüm testler negatif

Öznur Kablo, 'nde 16 Nisan Cuma günü saat 16:00'da ekibi ile karşı karşıya gelecek. Daha önce 4 oyuncusunun corona virüs testinin pozitif çıktığını açıklayan sarı-lacivertli ekip, son yapılan testlerde bütün oyuncuların testlerinin negatif çıktığını ve k maç öncesi gerçekleştirilecek son antrenmana tam takım çıkacaklarını açıkladı.

Sarı-lacivertli ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Euroleague Women F4 kampına katılım sırasında yapılan tarama testlerinde, takımımızda hiçbir oyuncuda Covid bulgusuna rastlanmamıştır. Takımımız tam kadro halinde F4 kampına girmiş, bugünkü son idmanı tam kadro olarak yapacaktır. Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadedeleri kullanıldı.



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