Haberler Basketbol HDI Sigorta Afyon Belediyespor-OGM Ormanspor maçı corona virüsü vakaları nedeniyle ertelendi

- maçı corona virüsü vakaları nedeniyle ertelendi

'nde bugün oynanması planlanan HDI Sigorta Afyon Belediye- maçı, ev sahibi ekipteki corona virüsü vakaları nedeniyle ertelendi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2021 Pazar 15:21
HDI Sigorta Afyon Belediyespor-OGM Ormanspor maçı corona virüsü vakaları nedeniyle ertelendi

'nde bugün saat 17.30'da 'u ağırlamaya hazırlanan 'da dün 5 oyuncunun corona virüs testi pozitif çıktı. Diğer oyunculardan testi negatif çıkan 2 oyuncuda da corona virüs semptomları gözlemlenmesi üzerine durum 'na bildirildi. Federasyon ise karşılaşma için erteleme kararı verdi.

HDI Sigorta Afyon Belediyespor'dan yapılan açıklamada, "Takımımızın en az 6 basketbolcusu için karantina uygulaması başlatılmış olması sebebiyle 'nün 12. Bölüm Müsabakaların Ertelenmesi başlıklı maddesine göre, daha önce 11.04.2021 tarihinde oynanacağı açıklanan 28. hafta müsabakası ileri bir tarihe ertelenmiştir" denildi.



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