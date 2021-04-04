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Fenerbahçe Öznur Kablo - : 83-61 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fenerbahçe Öznur Kablo, yarı final serisinin 2’nci maçında ’ni 83-61 mağlup etti ve seriyi 2-0’a getirdi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 18:47
Fenerbahçe Öznur Kablo - Çankaya Üniversitesi: 83-61 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fenerbahçe Öznur Kablo, yarı final serisinin 2'nci maçında 'ni 83-61 mağlup etti ve seriyi 2-0'a getirdi.

SALON:
HAKEMLER: , ,
FENERBAHÇE ÖZNUR KABLO: 12, Zandalasini 7, 21, 10, 6, 13, 11, 3
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ: White 20, 11, 13, Bahar Öztürk 3, Talbert 14, Özge Kavurmacıoğlu
1'İNCİ PERİYOT: 27-12
İLK YARI: 44-25
3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-41




Kaynak: DHA
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