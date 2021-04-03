Haberler Basketbol Son dakika spor haberi: Beşiktaş Icrypex toplam 22 pozitif vaka açıkladı

Son dakika haberi: toplam 22 pozitif vaka açıkladı

Son dakika haberi: , erkek basketbol takımının Covid-19 sürecine ilişkin açıklama yayınladı. ; 7 oyuncusu, 9 altyapı oyuncusu, 2 teknik heyet ve 4 kulüp personelinde toplamda 22 kişide corona virüsü tespit edildiğini açıkladı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2021 Cumartesi 21:35
Son dakika spor haberi: Beşiktaş Icrypex toplam 22 pozitif vaka açıkladı

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

"Hafta başında, takımımızdan üç sporcuda Kovid-19 pozitif tespit edilmesinin ardından antrenmanlara ara verilmiş ve bulaşma ihtimali göz önünde bulundurularak takip eden günlerde testler tekrarlanmıştır. Bugün itibarıyla yedi sporcumuz, yedi A Takımımızda oynama uygunluğu bulunan sporcumuz ve iki A Takımımızın antrenmanlarında yer almış genç sporcumuz ile yardımcı antrenörümüz, masörümüz ve 'nde görevli dört çalışanımızın; tedavi, takip ve izolasyon süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda devam edilmektedir."

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