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Sahne bizim

'nin 32'nci haftasında iki temsilcimiz bu akşam sahne alıyor.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 23:03 Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2021 Salı 06:50
Sahne bizim

'nin 32'nci haftasında iki temsilcimiz bu akşam sahne alıyor. İlk olarak , saat 20.00'de 'e konuk olacak. Mücadele, beIN SPORTS 3'ten yayınlanacak. F.Bahçe'nin 22.00'de deplasmanına çıkacağı mücadele ise beIN Haber'de olacak.

TÜRK GECESİ
FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu I Grubu 5. hafta maçında iki Türk takımı Pınar Karşıyaka ile TOFAŞ, bugün Bursa'da karşılaşacak. 19.00'da Tofaş Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, Tivibu Spor'dan ekranlara gelecek.

POTADA 2 MAÇ
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinde ikinci karşılaşmalar bugün yapılacak 2 maçla başlayacak: 13.30 Çankaya- Ormanspor, 16.00: Hatay-F.Bahçe. Çankaya ile F.Bahçe seride 1-0 önde.

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