Sahne bizim

THY Avrupa Ligi'nin 32'nci haftasında iki temsilcimiz bu akşam sahne alıyor. İlk olarak Anadolu Efes, saat 20.00'de Real Madrid'e konuk olacak. Mücadele, beIN SPORTS 3'ten yayınlanacak. F.Bahçe'nin 22.00'de Bayern Münih deplasmanına çıkacağı mücadele ise beIN Haber'de olacak.

TÜRK GECESİ

FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu I Grubu 5. hafta maçında iki Türk takımı Pınar Karşıyaka ile TOFAŞ, bugün Bursa'da karşılaşacak. 19.00'da Tofaş Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, Tivibu Spor'dan ekranlara gelecek.

POTADA 2 MAÇ

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinde ikinci karşılaşmalar bugün yapılacak 2 maçla başlayacak: 13.30 Çankaya- Ormanspor, 16.00: Hatay-F.Bahçe. Çankaya ile F.Bahçe seride 1-0 önde.