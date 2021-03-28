Büyükçekmece Basketbol - Galatasaray: 105-101 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

SALON: Gazanfer Bilge
HAKEMLER: Emin Moğulkoç x, Özlem Yalman x, Ahmet Tatlıcı x
BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Anderson xxxx 33, Farrell xxx 24, Olaseni xxx 13, Oliver xxx 13, Enes Berkay Taşkıran xx 9, Eldridge xx 5, Mert Celep xx 5, Ömer Utku Al x 3, Mehmet Fırat Alemdaroğlu x
GALATASARAY: Jackson xxx 29, Motum xxx 19, Jefferson xxx 18, Crawford xx 17, Assem Marei xx 12, Göksenin Köksal xx 4, Ayberk Olmaz x 2, Barış Ermiş x, Yiğit Arslan x, Eray Aydoğan x
1. PERİYOT: 33-27 (Büyükçekmece Basketbol)
DEVRE: 55-48 (Büyükçekmece Basketbol)
3. PERİYOT: 80-73 (Büyükçekmece Basketbol)