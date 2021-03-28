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Basketbol - Galatasaray: 105-101 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Galatasaray, ’nin 26. haftasında deplasmanda karşılaştığı Basketbol’a 105-101 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla ligde 18. mağlubiyetini aldı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 23:35
Büyükçekmece Basketbol - Galatasaray: 105-101 (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Galatasaray, 'nin 26. haftasında deplasmanda karşılaştığı Basketbol'a 105-101 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla ligde 18. mağlubiyetini alırken, Büyükçekmece ise 9. kez kazandı.

SALON:
HAKEMLER: x, x, x
BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: xxxx 33, xxx 24, xxx 13, xxx 13, xx 9, xx 5, xx 5, x 3, Mehmet Fırat Alemdaroğlu x
GALATASARAY: Jackson xxx 29, Motum xxx 19, Jefferson xxx 18, Crawford xx 17, Assem Marei xx 12, Göksenin Köksal xx 4, Ayberk Olmaz x 2, Barış Ermiş x, Yiğit Arslan x, Eray Aydoğan x
1. PERİYOT: 33-27 ()
DEVRE: 55-48 (Büyükçekmece Basketbol)
3. PERİYOT: 80-73 (Büyükçekmece Basketbol)

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