Haberler Basketbol Pınar Karşıyaka - Hapoel Holon maçı CANLI İZLE | FIBA Şampiyonlar Ligi

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'ndeki temsilcilerimizden , play-off turu I Grubu'ndaki dördüncü maçında ekibi 'u konuk ediyor. Grupta 2 galibiyet, 1 mağlubiyeti bulunan ve averajla liderlik koltuğunda oturan , bu maçtan da galibiyetle ayrılıp gruptan çıkma yolunda büyük avantajın sahibi olmak istiyor. Zorlu mücadeleyi CANLI olarak haberimizden takip edebilirsiniz.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 19:56
Pınar Karşıyaka - Hapoel Holon maçı CANLI İZLE | FIBA Şampiyonlar Ligi

, Play-Off turu I Grubu'ndaki dördüncü maçında 'u konuk ediyor. İzmir ekibi, grup liderliği için kritik önem taşıyan maçta hata yapmak istemiyor.


PINAR KARŞIYAKA - HAPOEL HOLON MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Pınar ile 'u karşı karşıya getiren zorlu mücadele saat 20.00'de başladı ve ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor..

İŞTE İKİ TAKIMIN KARNESİ

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde playoff etabında grubun ilk maçı sahne olurken Pınar Karşıyaka sahasında 'ı 78-70 mağlup ederken gruplara galibiyet ile başlamıştı. İzmir ekibinde Amath M'Baye 25 sayılık performansıyla karşılaşmanın yıldızı olmuştu. Pınar Karşıyaka, ikinci maçında ise deplasmanında mağlup olmuştu. İzmir ekibi gruptaki üçüncü maçında ise Hapoel Holon'un konuğu olmuş ve ekibini deplasmanda 63-72 kazanmayı başararak gruptaki 2. galibiyetini almıştı.

İsrail ekibi ise ilk maçında Happy Casa Brindisi'yi, ikinci maçında ise TOFAŞ'ı deplasmanda mağlup etmeyi başardı. Hapoel Holon üçüncü maçında ise Pınar Karşıyaka'ya mağlup olarak 2. yenilgisini yaşamıştı.

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