Aktüel haberler (28.02.2021)

NE DE OLSA KAF-KAF
ING Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Pınar Karşıyaka, Bahçeşehir Koleji'ni 96-83 yendi ve ligdeki 22. galibiyetini aldı. Diğer sonuçlar: Petkim-Ormanspor: 83-76, T. Telekom- Bursa: 83-82. Bugün: 13.00: G.Antep-Beşiktaş, 15.15: Efes-Fethiye, 17.30: B.Çekmece-Afyon, 20.00: Fenerbahçe-Darüşşafaka
F.BAHÇE'DEN 52 SAYI FARK
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde F.Bahçe, Botaş'ı 107-55 yendi. Diğer sonuçlar: Ormanspor-Canik: 120-65, Adana-Çankaya: 53-97, Nesibe Aydın-Beşiktaş: 67-58, Kayseri-Elazığ: 92-74
KANARYA SET VERMEDİ
Efeler Ligi'nde dün: Altekma- Sorgun: 3-2, F.Bahçe- Arhavi: 3-0, İBB-Solhan: 1-3, Arkas-Haliliye: 3-0, Plevne- Bursa: 0-3, Halkbank-G. Saray: 1-3, İnegöl-Afyon: 0-3.
DİŞİ ASLAN'A ŞOK: 0-3
Sultanlar Ligi sonuçlar: Karayolları-G.Saray: 3-0, Nilüfer-K.Boru: 3-0, Sarıyer- Beşiktaş: 3-0, F.Bahçe-Yeşilyurt: (Ert.) Bugün: 15.00: PTT-İlbank, 18.30: Eczacıbaşı- B.Düzü.