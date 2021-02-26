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Son dakika haberi: Fenerbahçe'de bir pozitif vaka!

'de son dakika corona virüsü (koronavirüs) haberi... Sarı lacivertliler, 'de 26 Şubat Cuma akşamı oynayacağı maçı öncesi kötü haberi açıkladı. Aktarılan bilgilere göre Fenerbahçe'de 1 kişinin corona virüsü (koronavirüs) test sonucu pozitif çıktı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 16:05 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 16:26
Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'de bir pozitif vaka!

'de bu akşam sahasında ile karşılaşacak olan Beko'da, bir corona virüsü vakasına rastlandı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

" Erkek Basketbol Takımımızdan bir kişinin dün yapılan -19 testi pozitif sonuçlanmıştır.

Test sonucu pozitif olan kişi dışındaki oyuncularımızın, teknik ekibimizin ve personelimizin 'nda bugün uygulanan Covid-19 testlerinde ise tüm sonuçlar negatif çıkmıştır.

Test sonucu pozitif olan kişinin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

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