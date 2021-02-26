Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'de bir pozitif vaka!

EuroLeague'de bu akşam sahasında Anadolu Efes ile karşılaşacak olan Fenerbahçe Beko'da, bir corona virüsü vakasına rastlandı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızdan bir kişinin dün yapılan Covid-19 testi pozitif sonuçlanmıştır.

Test sonucu pozitif olan kişi dışındaki oyuncularımızın, teknik ekibimizin ve personelimizin Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda bugün uygulanan Covid-19 testlerinde ise tüm sonuçlar negatif çıkmıştır.

Test sonucu pozitif olan kişinin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

