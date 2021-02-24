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Son dakika spor haberleri: Galatasaray eski NBA yıldızı 'u kadrosuna kattı

'nde alt sıralardan kurtulmak isteyen Galatasaray, eski NBA yıldızlarından 'u kadrosuna kattı. 32 yaşındaki ABD'li guardla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2021 Çarşamba 18:47
Son dakika spor haberleri: Galatasaray eski NBA yıldızı Jordan Crawford'u kadrosuna kattı

'nde bu sezon play-off hattının gerisinde kalan Galatasaray, 'ın ardından flaş bir transfere daha imza attı. Sarı-kırmızılı kulüp, NBA'in eski yıldızlarından 'la sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

G.Saray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"23 Ekim 1988 tarihinde 'nin şehrinde doğan , 1,93 boyundadır ve şutör gard pozisyonunda oynamaktadır.

Kolej kariyerini ve 'de tamamlayan oyuncu 2010 yılında tarafından 1. raunt, 27. sırada draft edilerek 'a takas yoluyla gönderildi. Atlanta ile geçirdiği yaz kampında beğenilen Crawford, 9 Temmuz 2010 tarihinde çaylak kontratı imzaladı.

2014 yılına kadar NBA'de oynayan Crawford, 2011-2013 yılları arasında , 2013-2014'te ve 2014'te 'ta forma giydi. Golden State Warriors'un ile 16 Nisan 2014'te oynadığı normal sezonun son maçında 41 sayı kaydeden Crawford, NBA'de kariyer sayı rekoruna erişti.

2014 yılının eylül ayında Çin'in takımına giderek ilk denizaşırı macerasına atılan ABD'li oyuncu, burada sadece 5 maç oynadı.

2015 yılında NBA Gelişim Ligi'ne dönen Crawford, Fort Wayne Mad Ants takımında 14 maç forma giydi ve 24,4 sayı, 5,7 ribaunt ve 4,9 asist ortalaması tutturdu. Bu performansının ardından Dallas Mavericks ile yaz kampı geçiren Crawford, 28 Eylül 2015'te Chichago Bulls tarafından transfer edildi; ancak sezon öncesi forma giydiği 5 maçtan sonra serbest bırakıldı.

Sonrasında Çin'e geri dönen Crawford, Tianjin Ronggang ile anlaştı. 8 Ocak 2016'da takımının Sichan Blue ile oynadığı maçta takımının 104 sayısının 72'sini kaydetti. Ayıca bu maçta 16 ribaunt aldı.

Çin macerasının ardından tekrar NBA'de şansını deneyen Crawford, 6 Mart 2017'de New Orleans Pelicans ile anlaştı. 2016-2017 sezonunda çıktığı 19 maçta 14,1 sayı ortalaması tutturdu.

Jordan Crawford, Pelicans kariyerinin ardından İsrail'in Ironi Nahariya, Çin'in Sichuan Blue Whales, Almanya'nın Brose Bamberg ve Rusya'nın Lokomotiv Kuban takımlarında forma giydi. Crawford, son olarak oynadığı Lokomotiv Kuban'da çıktığı 13 karşılaşmada 18,4 sayı ortalamasıyla iyi bir performans ortaya koydu.

Jordan Crawford'a Galatasaray forması altında başarılı bir kariyer diliyoruz."

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